Никол Пашинян встретится в Москве с Владимиром Путиным

Исполняющий обязанности премьер-министра Республики Армения Никол Пашинян 27-го декабря встретится в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации премьер-министра Армении.

В ходе встречи будут обсуждаться вопросы 2-стороннего и многостороннего сотрудничества, стоящие в повестке дня.