Манвел Григорян освобожден под залог в размере 25 миллионов драмов
Судья Ереванского городского суда общей юрисдикции Давид Балаян удовлетворил ходатайство защитника депутата НС Армении Манвела Григоряна. Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на ежедневную газету «Аравот», он был освобожден под залог в размере 25 миллионов драмов.
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