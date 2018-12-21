В присутствии Никола Пашиняна зажжены огни главной новогодней елки Армении

Зажжены огни главной новогодней елки Армении, знаменующие начало новогодних праздников в столице. Как сообщает Арменпресс, на мероприятии присутствовали и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян вместе с семьей и мэр Еревана Айк Марутян.

Стоимость новогодней елки составляет 21 миллион 900 тысяч драмов, а гирлянд - 36 миллионов 500 тысяч драмов, различных глянцевых шаровых игрушек - 10 миллионов 132 тысячи 400 драмов, а услуги по установке елки - 1 миллион 898 тысяч драмов. Гирлянды и игрушки будут использоваться и в будущем.

После церемонии состоялся фейерверк и предпраздничный концерт.