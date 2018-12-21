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Решение о назначении генсека ОДКБ должны подписать все главы стран-членов организации: пресс-секретарь секретариата ОДКБ


Сроки подписания решения Совета коллективной безопасности ОДКБ о назначении нового генсека не определены, этот документ должны подписать все главы стран-членов организации. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил пресс-секретарь секретариата ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

По его словам, у секретариата ОДКБ пока нет информации, подписал ли еще кто-то из глав государств решение, кроме Лукашенко, равно как и "не определены сроки" для этого. "У меня информации по этому поводу нет никакой", - пояснил он.

В пятницу президент Беларуси Александр Лукашенко провел рабочую встречу с госсекретарем Совбеза страны Засем и подписал проект решения Совета коллективной безопасности ОДКБ о назначении его генсеком организации. Ранее Зась уже посетил с целью согласования своего назначения Киргизию, Казахстан, Таджикистан и Россию. Зась отметил, что готов в любое удобное для армянского премьера время прибыть в Армению, встретиться с главой правительства, министром иностранных дел и министром обороны. Он выразил надежду на консенсус по вопросу его назначения.




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