Вооруженные топорами и автоматами грабители напали на банк в Тбилиси

Разбойное нападение произошло на экспресс-филиал "Банка Грузии", расположенный на окраине Тбилиси в Вазисубани. Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал Rustavi2.

По информации телеканала, четверо лиц в масках ворвались в здание банка перед завершением работы в тот момент, когда машина инкассации должна была забрать деньги. По словам очевидцев, нападавшие были вооружены автоматами и топорами.

Во время инцидента пострадал сотрудник охраны банка, который получил ранение в лоб. Бригада скорой перевезла его в больницу.

Известно, что нападавшим удалось забрать деньги, однако конкретная сумма пока не уточняется. На месте мобилизована полиция. Нападавшим удалось скрыться. На данном этапе никто не задержан.

Уголовное дело возбуждено по статье "разбой" УК Грузии, что карается лишением свободы сроком от 5 до 7 лет.



