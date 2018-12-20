Экономическая активность в Армении выросла на 5,7%

По опубликованным данным Национального статистического комитета, согласно текущим оперативным основным макроэкономическим показателям, уровень экономической активности Армении в январе-ноябре 2018 года увеличился на 5,7% по сравнению с январем-ноябрем 2017 года. Уровень экономической активности по сравнению с ноябрем 2017 года составил 3,6%.

Как передает Арменпресс, согласно НСК, объем промышленного производства в январе-ноябре 2018 года вырос на 4,1%, по сравнению с ноябрем 2017 года- на 1,1%, а по сравнению с октябрем2018 года - снизился на 7,8%.

Рост объемов производства электроэнергии составил 2,4%, а в строительном секторе - 5,5%.

Объемтоварооборота в январе-ноябре 2018 года по сравнению с тем же периодом 2017 годаувеличился на 9,2%. Объем услуг (без торговли) также увеличился на 18,4%.

Что касается потребительских цен, то в этом году в январе-августе цены выросли на 2,6% по сравнению с тем же периодом 2017 года.

Валовый объем сельскохозяйственной продукции в январе-ноябре 2018 года сократился на 8,1% по сравнению с январем-ноябрем 2017 года.

Внешнеторговый оборот увеличился на 19,1%, причем экспорт вырос на 9,8%, а импорт на 24,2%.

В январе-ноябре 2018 года среднемесячная номинальная заработная плата увеличилась на 3,9%, а по сравнению с ноябрем прошлого года – на 4.6%.