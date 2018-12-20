Правительство Армении одобрило соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и Китаем, запустив процедуру его ратификации. Как передает «Арменпресс», соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства Армении в четверг.

Документ был подписан 17 мая 2018 года в Астане. Его цель - формирование договорно-правовой базы для развития торгово-экономического сотрудничества Евразийского экономического союза и КНР, повышение предсказуемости и транспарентности правового регулирования в сфере торговли, а также создание институтов торгового и отраслевого сотрудничества с КНР.Соглашение определяет направления и предусматривает создание правовых рамок для дальнейшего развития сотрудничества ЕАЭС и его государств с КНР в области санитарно-фитосанитарных мер, таможенного регулирования, электронной коммерции, интеллектуальной собственности, государственных закупок и в других сферах.Документом предусмотрено развитие сотрудничества по вопросам антимонопольной политики, включая расширение информационного взаимодействия. Он также включает положения, направленные на обеспечение эффективного правоприменения в сфере конкуренции.