МИД Армении призывает не путать сказанное о прекращении гонки вооружений с недостатком возможностей

Армения считает, что продолжающаяся в регионе Южного Кавказа гонка вооружений должна быть прекращена. Как передает «Арменпресс», об этом заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян 20 декабря на брифинге.

«Поставки вооружений просто повышают угрозу его применения. То, что для некоторых бизнес, для нас представляет смертельную опасность. Гонка вооружений приводит к росту нестабильности. Вопрос всегда поднимается на встречах с коллегами и многосторонних встречах. Гонка вооружения в регионе должна быть прекращена», - подчеркнула Анна Нагдалян.

Одновременно она призвала не путать сказанное с недостатком возможностей и решимости. «ВС Армении достаточно подготовлены и вооружены, чтобы гарантировать безопасность Армении и Арцаха. Двух мнений тут быть не может», - подчеркнула пресс-секретарь МИД.