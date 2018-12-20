ВРИО ректора Государственного экономического университета – член Совета старейшин Еревана

На заседании ректората Государственного экономического университета Армении, на котором присутствовал и и.о. министра ОН Армении Араик Арутюнян, ВРИО ректора Государственного экономического университета назначен завкафедрой управления, д.э.н., самый молодой профессор Армении Рубен Айрапетян.

Как передает «Арменпресс», студсовет Государственного экономического университета Армении благодарит бывшего ректора Атояна за совместную работу и поздравляет нового ВРИО ректора Государственного экономического университета Рубена Айрапетяна с назначением, пожелав ему плодотворной деятельности.

Представляем биографию Рубена Айрапетяна.

Родился 25-го марта 1987 года в Ереване.

В 2002-2007 годах учился на факультете управления Государственного экономического университета Армении и закончил его с отличием.

В 2007 году поступил в аспирантуру Государственного экономического университета Армении и в 2009 году досрочно закончил ее, защитив кандидатскую диссертацию и получив степень кандидата наук.

В 2008-2009 годах работал в ЗАО «Элола» в качестве замдиректора (молочное производство).

В 2009-2011 годах работал в ООО «Горис-Кат» в качестве замдиректора, параллельно работал на кафедре управления Государственного экономического университета Армении в качестве ассистента.

В 2011 году закончил Ереванскую школу политических курсов ЕС, затем аналогичную школу в Москве.

Сотрудничал с госструктурами, ОМС, международными организациями в качестве эксперта по управлению, принимал участие в семинарах, конференциях и пр.

В 2015 году защитил докторскую диссертацию и получил звание доктора экономических наук.

В 2018 году стал профессором и завкафедрой управления Государственного экономического университета Армении.

Является автором 50 научных публикаций, автором и соавтором 10 монографий, 2 учебных пособий и 1 учебника.

В 2018 был избран членом Совета старейшин Еревана в списке блока «Мой шаг».

Не женат.

Как сообщалось ранее, Корюн Атоян освобожден от должности ректора Государственного экономического университета. В беседе с «Арменпресс» это подтвердил начальник в управления по информации и связям с общественностью МОН Армении Артур Багдасарян.

Корюн Атоян был на должности ректора Государственного экономического университета с 2011 года.