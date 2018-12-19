Велика вероятность того, что в составе нового правительства Армении не будет министерства диаспоры

Вероятность того, что в составе нового правительства не будет министерства диаспоры, достаточно велика. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян.

«Мы находимся на стадии обсуждения, и наиболее важной проблемой в нашей системе государственного управления является достижение более эффективного уровня управления, включая отношения с диаспорой. Такая возможность существует, и вполне вероятно, что у нас не будет министерства диаспоры в составе нового правительства, но это не значит, что мы не сделаем связь с диаспорой эффективной через другие структуры», - сказал Пашинян.

Исполняющий обязанности премьер-министра ничего окончательного не сказал, но отметил, что есть несколько вариантов решения этой проблемы.

«Самая важная институциональная проблема заключается в том, что все наши министерства поддерживают без исключения диаспору, а министерство диаспоры занимается всеми этими компонентами. Это институциональная проблема, которую мы должны решить, и есть несколько способов ее решения», - сказал Никол Пашинян.

Исполняющий обязанности премьер-министра Республики Армения ранее заявлял, что намерен сократить количество действующих министерств.