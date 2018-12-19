NYT: хакеры опубликовали переписку дипломатов стран ЕС

Неизвестным хакерам удалось похитить и опубликовать переписку, которую в течение нескольких лет вели дипломаты стран Евросоюза. Как передает Арменпресс, об этом говорится в статье The New York Times.

Как отмечает издание, это подтвердила фирма Area 1, основанная экс-сотрудниками Агентства национальной безопасности (АНБ) США и работающая в сфере кибербезопасности. По сведениям фирмы, указанные данные были опубликованы на неком сетевом ресурсе. Сотрудники Area 1 позволили журналистам газеты ознакомиться примерно с 1,1 тыс. сообщений, которые ранее были переданы по дипломатическим каналам.

По мнению сотрудников Area 1, за похищением указанной переписки якобы могут стоять хакеры, связанные с властями КНР.