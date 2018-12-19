Бако Саакян принял делегацию партии «Просвещенная Армения»
13:07, 19 Декабрь, 2018
19 декабря Президент Республики Арцах Бако Саакян принял делегацию партии «Просвещенная Армения» во главе с руководителем партии Эдмоном Марукяном. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Республики Арцах.
Президент поздравил партию в связи с достигнутыми результатами на внеочередных выборах в Национальное собрание Республики Армения и прохождением в парламент, пожелав плодотворной работы.
На встрече были обсуждены разные вопросы, касающиеся государственного строительства, внутренней и внешней политики.