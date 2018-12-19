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Гор Ерицян завоевал титул молодежного чемпиона мира по версии WBO


Представляющий Армению профессиональный боксер Гор Ерицян завоевал титул молодежного чемпиона мира по версии WBO.

Как передает «Арменпресс», в прошедшем в Казани поединке Ерицян во втором раунде победил нокаутом филиппинца Алвина Лагумбу.

Армянский боксер одержал 9-ю победу в 9-и поединках на профессиональном ринге, не проиграв ни разу.


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