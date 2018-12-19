Представляющий Армению профессиональный боксер Гор Ерицян завоевал титул молодежного чемпиона мира по версии WBO.

Как передает «Арменпресс», в прошедшем в Казани поединке Ерицян во втором раунде победил нокаутом филиппинца Алвина Лагумбу.

Армянский боксер одержал 9-ю победу в 9-и поединках на профессиональном ринге, не проиграв ни разу.