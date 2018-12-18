Артур Ванецян поздравил “Арменпресс” со 100-летием

Директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян поздравил директора “Арменпресс” Арама Ананяна и сотрудников агентства с 100-летием со дня основания агентства.

“Сердечно поздравляю государственное информационное агентство “Арменпресс” со 100-летием. В течение 100 лет каждый день и каждый час публиковать и распространять по всему миру информацию, быть в центре событий и оставаться такими энергичными, полными новых идей могут только профессиональные преданные своему делу люди. Созданный как телеграфное агентство первой независимой республики, а затем переименованный в “Арменпресс”, оно стало главным распространителем официальных, политических, экономических и культурных новостей Республики Армения. В сегодняшних постоянно меняющихся условиях роль и значение национального информационного агентства “Арменпресс” ценится еще больше. Это постоянный рупор нашего государства на новостной арене, голос Армении и ее народа в многоязычном мире”, - отметил Ванецян, пожелав развития, расширения возможностей, новых успехов и эффективного сотрудничества.