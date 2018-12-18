На встрече с Башаром Асадом утвердившиеся в Армении предприниматели-сирийские армяне выразили желание принять участие в восстановительных работах в Сирии

Президент Сирии Башар Асад принял в своей резиденции делегацию утвердившихся в Армении сирийских предпринимателей армянского происхождения во главе с президентом ОО “Центр координации проблем сирийских армян” Джорджем Барсегяном.

Как передает «Арменпресс» со ссылкой на arevelk.am, в ходе встречи развернулись обсуждения вокруг ситуации в Сирии, процесса восстановления страны. Утвердившиеся в Армении сирийские предприниматели армянского происхождения выразили желание принять участие в восстановительных работах в Сирии.

Президент Сирии подчеркнул, что принципиальная позиция дружественной Сирии Республики Армения и поддержка, оказанная на всем протяжении развернутой против Сирии террористической войны позволяют Армении быть одной из передовых стран, которые по справедливости имеют право участвовать в работах по восстановлению Сирии.