Время в Ереване: 11:07:36,   18 Декабрь

На встрече с Башаром Асадом утвердившиеся в Армении предприниматели-сирийские армяне выразили желание принять участие в восстановительных работах в Сирии


Президент Сирии Башар Асад принял в своей резиденции делегацию утвердившихся в Армении сирийских предпринимателей армянского происхождения во главе с президентом ОО “Центр координации проблем сирийских армян” Джорджем Барсегяном.

Как передает «Арменпресс» со ссылкой на arevelk.am, в ходе встречи развернулись обсуждения вокруг ситуации в Сирии, процесса восстановления страны. Утвердившиеся в Армении сирийские предприниматели армянского происхождения выразили желание принять участие в восстановительных работах в Сирии.

Президент Сирии подчеркнул, что принципиальная позиция дружественной Сирии Республики Армения и поддержка, оказанная на всем протяжении развернутой против Сирии террористической войны позволяют Армении быть одной из передовых стран, которые по справедливости имеют право участвовать в работах по восстановлению Сирии.


Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации