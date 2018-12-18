Партия «Светлая Армения» поздравила информационное агентство «Арменпресс» с юбилеем – 100-летием со дня основания.

Как передает «Арменпресс», в поздравлении, в частности, сказано:

«Уважаемое информационное агентство «Арменпресс», партия «Светлая Армения» поздравляет информационное агентство «Арменпресс» с юбилеем – 100-летием со дня основания.

Мы уверены, что как первое информационное агентство Первой Республики Армения вы сыграли свою роль в развитии свободной прессы в Армении.

Желаем вам беспрепятственной, активной деятельности и новых успехов».

Сегодня, 18-го декабря, информационное агентство «Арменпресс» отмечает 100 лет со дня своего основания. Информационное агентство «Арменпресс» было основано 18 декабря 1918 года, когда решением НС Первой Армянской республики было создано государственное агентство, не имеющее прецедента - Армянское телеграфное агентство. В данный момент информационное агентство «Арменпресс» действует по канонам закрытого акционерного общества, акциями которого владеет Республика Армения. Информационное агентство «Арменпресс» - самое старое в Армении. В данный момент информационное агентство «Арменпресс» выпускает 11 новостных лент: официальную, политическую, экономическую, общественную, областную, региональную, международную, культурную, спортивную, интервью, фотоновостную.

Норайр Шогикян