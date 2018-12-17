Мэр Еревана поручил пересмотреть штатные расписания

В ходе очередного рабочего совещания мэр Еревана Айк Марутян поручил пересмотреть штатные расписания аппарата мэрии Еревана и всех муниципальных организаций.

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, Айк Марутян отметил, что по всем сферам необходимо иметь полное представление о штатном расписании и занимаемых должностях, что даст возможность выявить и исключить все те случаи, когда в некоторых структурах числятся сотрудники, которые даже не ходят на работу.

В ходе совещания мэру было доложено, что в ходе уже проведенных проверок во многих организациях были выявлены многочисленные нарушения. В частности, выяснилось, что в одной из столичных школ числятся 9 заместителей директора. В другой школе заместитель директора является также рабочим и отвечает за работу котельной. А в некоторых организациях, где числится только половина сотрудников, сумма, предусмотренная для остальных ставок, делится между другими сотрудниками.

«Отныне подобная практика не будет применяться. Досконально проверяется, кто и чем конкретно занят. Я заверяю вас, что в ходе проверок будут обнаружены все те лица, которые просто не ходят на работу. В этом вопросе ожидаю конкретной работы. Естественно, этот процесс будет долгим, но мы должны сделать это, чтобы в следующем году все муниципальные организации работали еще лучше», - отметил Айк Марутян.

Мэр Еревана выразил обеспокоенность по поводу отсутствия дорожных знаков в некоторых частях столицы или их установки в неположенных местах. Иногда бывают случаи, когда по требованию предпринимателей знаки размещаются в непредусмотренных для этого местах. Мэр Марутян поручил ответственным лицам исключить подобные случаи.

«Мы не можем ставить под угрозу безопасность наших граждан из-за прихоти некоторых предпринимателей», - подчеркнул Айк Марутян.

Относительно реализации ряда программ, мэр поручил проявить последовательный подход, чтобы все работы были завершены в установленные сроки.

В ходе совещания мэру было также доложено, что подходят к концу работы по праздничному новогоднему оформлению столицы и установке главной елки на площади Республики. Айк Марутян пригласил всех принять участие в церемонии зажжения огней на главной елке Республики, которая состоится 21-го декабря в 19:30.