В рамках рабочего визита в Грузию, президент Республики Армения Армен Саркисян провел в Тбилиси беседу тет-а-тет с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе президента Армении, премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе поблагодарил президента Республики Армения Армена Саркисяна за его участие в церемонии принятия присяги новоизбранного президента Грузии, и подчеркнул, что очень приятно принимать в Грузии президента Армении.

Президент Республики Армения Армен Саркисян отметил, что для него также честь находится в соседней и дружественной стране во время столь важных событий.Президент Армении и премьер-министр Грузии обменялись мыслями о повестке дня армяно-грузинских отношений, подчеркнули необходимость еще большего углубления сотрудничества в различных сферах. В частности, речь шла о сотрудничестве в деле развития торгово-экономических связей, образования и культуры.