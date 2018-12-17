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Артак Зейналян посетил в уголовно-исполнительном учреждении «Ереван-Кентрон» Наири Унаняна


И.о. министра юстиции Армении Артак Зейналян посетил в уголовно-исполнительном учреждении Наири Унаняна, осужденного по делу о теракте в армянском парламенте 27 октября 1999 года. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами рассказал сам и.о. министра юстиции Армении Артак Зейналян.

"Я долго с ним беседовал, не хочу раскрывать подробности, но могу только сказать, что посоветовал ему больше заниматься спортом, поскольку он набрал вес", - сказал Зейналян.


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