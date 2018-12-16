«Урарту» и «Арцах» — победители 11 тура  первенства  по  баскетболу

В 11 туре регулярного первенства Армении по баскетболу прошли 2 игры.

Как передает Арменпресс, в первой игре 11 тура первенства Лиги А 2018/19г., «Арцах» в гостях одержал уверенную победу над клубом ФИМА со счетом 109-96.

Самым результативным игроком признан член национальной сборной Армении Альберт Татевосян («Арцах»), принесший команде 42 очка.

Следующая игра 11 тура начнется 18:30. «Урарту» принимает «Эребуни Седарс».

Во второй игре 11 тура первенства Лиги А 2018/19г. «Урарту» принимал у себя «Эребуни Седарс» и одержал победу со счетом 78-65.

Самым результативным игроком признан Джонатан Макги («Эребуни Седарс»), принесший команде 23 очка.