Время в Ереване: 11:07:36,   16 Декабрь

«Урарту» и «Арцах» — победители 11 тура  первенства  по  баскетболу


В 11 туре регулярного  первенства Армении по  баскетболу прошли 2  игры.

Как  передает Арменпресс, в первой игре  11 тура первенства Лиги А  2018/19г.,  «Арцах» в  гостях одержал уверенную победу  над клубом ФИМА со счетом 109-96.

Самым  результативным игроком  признан   член национальной  сборной  Армении Альберт Татевосян («Арцах»), принесший  команде 42 очка.

Следующая игра  11  тура  начнется  18:30.   «Урарту» принимает  «Эребуни Седарс».

Во  второй игре  11 тура первенства Лиги А  2018/19г. «Урарту» принимал у  себя «Эребуни Седарс» и одержал победу со счетом  78-65.

Самым  результативным игроком  признан Джонатан Макги  («Эребуни Седарс»), принесший  команде 23 очка.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации