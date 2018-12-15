Мехак Апресян не видит политического подтекста в предупреждении посольства США о соблюдении осторожности в выходные

В предупреждении посольства США о соблюдении осторожности в выходные в Армении нет политического подтекста — это всего лишь стандартная процедура.

Как передает Арменпресс, в беседе с журналистами такое мнение высказал президент Федерации туризма Армении Мехак Апресян.

«За этим предупреждением последовало пояснение посольства США, утверждающего, что это всего лишь стандартная процедура. А это значит, что никакого политического подтекста в предупреждении посольства США о соблюдении осторожности нет. Весь мир мог убедиться, все прибывшие в Армению туристы своими глазами видели, что во время акций все происходило мирно и безопасно. И об этом говорим не только мы», - сказал Апресян, добавив, что такое предупреждение делается при посещении любой страны.

По его словам, армянский народ на протяжении тысячелетий сумел доказать свою надежность. Армяне доказали, что они умеют совершать революции безопасно, уважая права всех.

«Да и сами туристы с удовольствием участвовали в шествиях, и при этом никто из них не пострадал. Это говорит и о профессионализме правоохранительных органов. Пусть все будут спокойны – Армения была и остается безопасной страной», - сказал Апресян.

Посольство США в РА распространило сообщение, в котором призывало в выходные соблюдать бдительность, поскольку в эти дни могут активизироваться преступные элементы и возрастут случаи краж и т.д.