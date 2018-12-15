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На территории Армении есть труднопроходимые дороги – перевал Варденяц закрыт


По данным на  10:15 часов 15  декабря на территории Армении есть труднопроходимые  дороги.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА,перевал Варденяц  закрыт, дорога  Сотк-Карвачар труднопроходима.

На дорогах Цахкаовит-Артик, Цахкаовит-Апаран (Арагацотнская область), Севан-Мартуни (Гегеркуникская область), Горис-Сисиан, Сараван-Зангер (Сюникской области) и на дорогах Котайкской  области местами гололед.

Водителям рекомендуется ездить  исключительно с зимними шинами.

Согласно информации, полученной  из департамента ЧС МВД Грузии,  дорога  Степанцминда-Ларс открыта  только для  пассажирского транспорта.  По информации из  Главного управления  ЧС Северной  Осетии  РФ, на российской  стороне  скопление  автомобилей.




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