На территории Армении есть труднопроходимые дороги – перевал Варденяц закрыт

По данным на 10:15 часов 15 декабря на территории Армении есть труднопроходимые дороги.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА,перевал Варденяц закрыт, дорога Сотк-Карвачар труднопроходима.

На дорогах Цахкаовит-Артик, Цахкаовит-Апаран (Арагацотнская область), Севан-Мартуни (Гегеркуникская область), Горис-Сисиан, Сараван-Зангер (Сюникской области) и на дорогах Котайкской области местами гололед.

Водителям рекомендуется ездить исключительно с зимними шинами.

Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии, дорога Степанцминда-Ларс открыта только для пассажирского транспорта. По информации из Главного управления ЧС Северной Осетии РФ, на российской стороне скопление автомобилей.