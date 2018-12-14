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Пограничные войска Азербайджана займут посты и военные объекты на границе с Арменией в Газахском и Агстафинском районах


По приказу президента Азербайджана Ильхама Алиева, Пограничные войска займут посты и военные объекты на границе с Арменией в Газахском и Агстафинском районах. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Turan, об этом заявил в пятницу командующий погранвойсками Азербайджана Эльчин Гулиев, выступая на отчетном совещании Госпогранслужбы по итогам 2018 года.

Он объяснил это решение высокой боеготовностью и оснащенностью пограничных сил. Принятое решение позволит усилить боеготовность подразделений BС Азербайджана, создание новых резервных частей.


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