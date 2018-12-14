«Арменпресс», библиотека имени Хнко-Апера и издательство «Эдит Принт»  отметили свои юбилеи книжной ярмаркой

В Национальной детской библиотеке имени Хнко-Апера 14 декабря состоялось открытие книжной ярмарки для детей и подростков. Она посвящена 100-летию государственного информационного агентства «Арменпресс», 85-летию Национальной детской библиотеки имени Хнко-Апера и 25-летию издательства «Эдит Принт».

Директор издательства «Эдит Принт» Мкртич Карапетян отметил, что «Эдит Принт» начал свою работу в темные и холодные годы и сделал все, чтобы издавать хорошие книги для детей, подростков и взрослых. Поздравляя коллег - информационное агентство «Арменпресс» и Национальную детскую библиотеку имени Хнко-Апера по случаю юбилеев, Карапетян выразил надежду, что сотрудничество будет продолжено.

Директор информационного агентства «Арменпресс» Арам Ананян также поздравил с юбилеем хороших друзей «Арменпресс» - издательство «Эдит Принт» и Национальную детскую библиотеку имени Хнко-Апера, а затем обратился к детям, присутствующим на мероприятии: «Я надеюсь, что вы будете защитниками, пропагандистами книги, будете новым прекрасным поколением нашей независимой страны, которая хранит в себе красоту сказки».

Заместитель директора Национальной детской библиотеки имени Хнко-Апера Рузанна Телунц добавила, что целью выставки-ярмарки было ознакомление читателей с новыми книгами.

Директор издательства «Эдит Принт» Мкртич Карапетян по случаю 100-летия агентства «Арменпресс» подарил Араму Ананяну книгу-альбом заслуженного деятеля искусств Армении Шмавона Шмавоняна «Арарат», а по случаю юбилея библиотеки подарил им новые издания детских книг.

В конце мероприятия актер Степан Шагинян представил детям сказки Ованеса Туманяна.

Детская книжная ярмарка также будет действовать также 15 декабря.

В рамках книжной ярмарки состоится презентация ряда новых книг, большая выставка-продажа книг для читателей разных возрастов, показ фильмов. Директор издательства «Эдит Принт» Мкртич Карапетян ранее на пресс-конференции отметил, что у посетителей будет возможность увидеть интересные книги. Читателям будут представлены интерактивные книги, в частности, «Басни» Хнко-Апера и «Сказки» Газароса Агаяна. Книги интерактивные, с помощью картинки на обложке книги телефоном или планшетом можно скачать и услышать сказки и притчи. Это очень удобно для тех детей, которые еще не умеют читать. После презентации состоится показ фильма о Шерлоке Холмсе, поскольку «Эдит Принт» недавно опубликовал сборник из шести томов произведений о Шерлоке Холмсе.

Предусматривается также презентация армяно-английской книги Ованеса Туманяна «Туманян для детей мира». В сборник вошли всегда актуальные детские стихотворения и баллады великого армянского поэта Ованеса Туманяна на двух языках - армянском и английском.

Читателям также будет представлена книга Самвела Бишаряна «Здравствуй, Адам». Книга состоит из одиннадцати рассказов. Кстати, 7 историй рассказывают о герое четырехдневной войны Адаме Саакяне, в 2 из них он является действующим лицом, а в 4 - другие герои. Некоторые из историй относятся к жизни Адама Саакяна до апрельской войны.