В Армении есть труднопроходимые дороги, закрыт перевал Варденяц

В Армении по состоянию на 11:00 14-го декабря есть труднопроходимые автомобильные дороги, также закрыт перевал Варденяц. Как передает «Арменпресс», об этом этом сообщает пресс-служба Министерства по Чрезвычайным ситуациям Армении. В Талине и Аштараке идет снег.

"Труднопроходимы автомобильная дорога Сотк-Карвачар и перевалы Спитака (для грузовых автомобилей). Гололед на участках дорог Сараван-Зангер Вайоц-дзорской области, Сотк-Карвачар, а также на автомобильных дорогах Апарана и Арагацотна", - говорится в сообщении.

МЧС Армении рекомендует водителям ездить в регионы республики на автомобилях, оснащенных зимними шинами.

По данным, полученным из агентства ЧС МВД Грузии автомобильная дорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспортных средств. На Российской стороне образовались пробки.