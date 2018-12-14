С целью избежать очередей при ввозе автомобилей, таможня удлинила рабочие часы

В 2018 году наметился резкий всплеск активности при ввозе автомобилей в Армению: если ранее в годд ввозили 40 тысяч автомобилей, то уже сейчас эта цифра достигла 62,5 тысяч. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью КГД Армении.

«Автомобильный отдел Араратской таможни (2-й отдел) не был рассчитан на такие объемы, что и привело к образованию очередей на растаможку.

КГД предпринимает шаги для решения этой проблемы. До радикального решения вопроса, КГД оповещает, что растаможку автомобилей можно будет проводить в любых отделениях таможни и на всех КПП.

С целью избежать очередей при ввозе автомобилей, до конца декабря таможня удлинила рабочие часы: Автомобильный отдел Араратской таможни (2-й отдел) с понедельника до пятницы будет работать с 9:00 до 21:00»,- сказано в сообщении.