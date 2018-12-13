Россия желает, чтобы это урегулирование нагорно-карабахского конфликта состоялось на справедливой и обоюдно приемлемой основе: Лавров

Россия будет делать все для того, чтобы способствовать достижению урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, об этом сказал глава МИД РФ Сергей Лaвров на встрече с президентом Азербайджана, подчеркнув, что РФ желает, чтобы это урегулирование состоялось на справедливой и обоюдно приемлемой основе.

“Конечно, мы хотим продолжать содействовать прямому диалогу между Баку и Ереваном по урегулированию нагорно-карабахского конфликта”, - сказал Лавров.

Он отметил, что Россия в своем национальном качестве и как участник тройки Россия, США, Франция, сопредседатель Минской группы ОБСЕ будет делать все для того, чтобы способствовать достижению урегулирования конфликта.