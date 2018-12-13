Состоялась встреча Бако Саакяна с НиколомПашиняном
13 декабря Президент Арцаха Бако Саакян встретился в Ереване с исполняющим обязанности Премьер-министра Республики Армения НиколомПашиняном.Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, был обсужден ряд вопросов, касающихся внутренней и внешней политики, безопасности двух армянских республик, формирования государственных бюджетов Республики Арцах и Республики Армения на 2019 год.
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