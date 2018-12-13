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Состоялась встреча Бако Саакяна с НиколомПашиняном


13 декабря Президент  Арцаха Бако Саакян встретился в Ереване с исполняющим обязанности Премьер-министра Республики Армения НиколомПашиняном.

Как сообщили Арменпресс в  Главном информационном  управлении  аппарата президента Республики Арцах, был обсужден ряд вопросов, касающихся внутренней и внешней политики, безопасности двух армянских республик, формирования государственных бюджетов Республики Арцах и Республики Армения на 2019 год.


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