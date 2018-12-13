Поощрение инвестиций, развитие армии, сокращение бедности: Пашинян наметил задачи правительства Армении

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян на заседании правительства республики в четверг, 13 декабря, коснулся состоявшихся 9 декабря внеочередных выборов в Национальное Собрание РА. Как передает «Арменпресс», он обозначил приоритеты правительства Армении на ближайшее будущее.

«Это наше первое заседание после выборов. Я рад констатировать, что по итогам внеочередных парламентских выборов наше правительство получило убедительный вотум доверия от граждан республики, а это значит, что наши задачи еще впереди, что мы, по крайней мере, что-то успели сделать. Это послужило для граждан Армении основанием дать нам мандат на продолжение нашей деятельности», – сказал Никол Пашинян.

Исполняющий обязанности премьер-министра поставил несколько важных задач, которые нужно выполнить в ближайшее время. Первая задача, по его словам, – это поощрение инвестиций в контексте экономической революции.

«Следует отметить, что существует большой интерес к инвестированию в Армению, и он будет расти в будущем. Я хочу привлечь внимание всех государственных должностных лиц к этому вопросу, и мое непосредственное поручение: создать все условия и не создавать каких бы то ни было препятствий для потенциальных инвесторов. Надеюсь, что не получило ни одного сигнала относительно какого-то должностного лица о создании препятствий для того или иного инвестиционного проекта и пр.», – сказал Никол Пашинян.

Второй приоритет – развитие ВПК. Эту задачу Пашинян увязал с концепцией превращения Армении в индустриальную страну.

Третья задача – повышение боеспособности ВС Армении, и в ближайшие 5 лет планируется затратить на это около 2,5 млрд долларов. «Над поиском этих средств следует поработать, часть денег пойдет на улучшение социального положения военнослужащих»,- сказал Пашинян.

Затем среди приоритетов Пашинян отметил образование, в том, числе, высшее; здравоохранение, модернизацию системы госуправления.

Завершением всех мероприятий надо воспринимать улучшение социального положения граждан, преодоление бедности, и эти задачи должны быть решены поощрением труда и созданием для этого условий.