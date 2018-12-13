Тереза Мэй остается премьером Британии, но обещает уйти позже

Депутаты от Консервативной партии нижней палаты британского парламента большинством голосов выразили доверие Терезе Мэй, сообщает Арменпресс со ссылкой на .

За то, чтобы Тереза Мэй оставалась лидером партии, проголосовали 200 депутатов. Против - 117. Голосование было тайным.

Таким образом, Мэй остается лидером партии консерваторов и сохраняет пост премьер-министра. Теперь в течение года никто не сможет снова инициировать голосование о недоверии Мэй как лидеру партии.

"Я благодарна за поддержку, однако значительное число коллег проголосовали против меня, и я к ним прислушиваюсь", - заявила Мэй после голосования, добавив, что намерена продолжать работу.

Незадолго до голосования консерваторов по вопросу о доверии к своему лидеру Тереза Мэй сказала, что уйдет с поста премьер-министра до всеобщих выборов, назначенных на 2022 год.

Политики и наблюдатели разошлись в оценке того, что означает распределение голосов.

По мнению редактора отдела политики Би-би-си Лоры Кунсберг, такие результаты все равно наносят ущерб репутации Мэй - 37% ее коллег в парламенте считают, что она должна покинуть пост лидера.

Парламентарий Джейкоб Риз-Могг, который был среди инициировавших голосование депутатов, заявил, что полученное Мэй количество голосов - ужасный результат, и призвал ее уйти в отставку.

Министр по делам Шотландии Дэвид Манделл назвал победу Мэй убедительной, а первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что исход голосования нанес сильнейший удар по авторитету Мэй.

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин отметил, что ситуация с договоренностью по "брекситу" не изменилась, и Мэй придется снова представить на голосование Палаты общин свой ужасный, как он выразился, договор с ЕС.

"Тереза Мэй больше не пользуется поддержкой большинства депутатов парламента, в рядах ее правительства царит хаос, и она не в состоянии достичь договоренности по "брекситу", которая соответствовала бы интересам всей страны", - сказал Корбин.