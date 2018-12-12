Правительство Великобритании рассчитывает на тесное сотрудничество с правительством и парламентом Армении: Алан Дункан

Соединенное Королевство приветствует предварительное заключение международной миссии по наблюдению за выборами, в которой говорится, что парламентские выборы в Армении были «проведены с соблюдением основных свобод и пользовались широким общественным доверием». Как сообщает Арменпресс со ссылкой на сайт правительства Великобритании, об этом заявил госминистр по вопросам Европы и Америк министерства иностранных дел и сотрудничества Великобритании Алан Дункан.

«Правительство Великобритании радо, что как член международного консорциума поддержало подготовку к этим выборам, оказав финансовую поддержку в рамках программы «Поддержка избирательного процесса в Армении». Эти выборы являются новой вехой в демократическом развитии Армении. Я поздравляю блок Никола Пашиняна «Мой шаг» с впечатляющей победой, а также другие партии, прошедшие в Национальное Собрание.

Правительство Великобритании рассчитывает на тесное сотрудничество с правительством и парламентом Армении, поддерживая дальнейшую консолидацию демократических структур и амбициозные политические и экономические реформы на благо армянского народа», - подчеркнул Алан Дункан.