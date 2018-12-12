Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 12-12-18

ЕРЕВАН, 12 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 12 декабря, курс доллара США сократился на 0.16 драмa и составил 485.12 драм. Курс евро сократился на 2.51 драмa и составил 549.84 драм. Курс российского рубля вырос на 0.01 драмa и составил 7.31 драм. Курс британского фунта сократился на 4.37 драмa и составил 608.05 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 7.19 драмa и составила 19422.9 драм. Цена серебра выросла на 1.64 драмa и составила 228.34 драм. Цена платины сократилась на 4.04 драмa и составила 12259.22 драм.