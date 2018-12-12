Супруга четвертого президента Грузии Мака Чичуа призналась, что серьезно задумывается о будущем, так как после истечения срока полномочий Георгия Маргвелашвили, ее семья остается без каких-либо сбережений.

Георгий Маргвелашвили покинет пост главы государства 16 декабря, после инаугурации пятого президента Саломе Зурабишвили.сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

По словам пока еще первой леди, когда ее муж был на посту им "денег хватало", а теперь у них нет "ничего".

"Все же было бы лучше, если бы у меня был какой-то источник дохода. У нас нет никаких сбережений. Ничего. Раньше нам хватало этих денег. Сейчас мы вообще остаемся без денег", - призналась Чичуа в эфире телекомпании Rustavi2.

На посту президента Георгий Маргвелашвили получал зарплату в размере 7,2 тысячи лари (порядка 2,7 тысячи долларов).

Согласно законодательству Грузии, бывшие президенты страны получают ежемесячную пенсию в размере своей зарплаты. Однако пенсия выдается только в том случае, если экс-глава государства не может работать в силу возраста или состояния здоровья.

Уже известно, что после президентства Георгий Маргвелашвили вернется к работе лектора в Институте общественных дел Грузии (GIPA) по курсу политической философии.