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Трамп заявил, что не переживает о возможности своего импичмента


Президент США Дональд Трамп не видит оснований для беспокойства по поводу возможности инициирования процедуры импичмента против него, поскольку он не был вовлечен ни в какие серьезные нарушения. Глава государства сообщил об этом во вторник в интервью агентству Reuters.

"Тяжело объявить импичмент кому-то, кто не сделал ничего противоправного и кто создал величайшую экономику в истории нашей страны", - сказал он. "Я не переживаю, нет. Думаю, что люди поднимут бунт, если это произойдет", - заверил он,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

 

 

 




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