В Москве установят памятник Шарлю Азнавуру

В Москве установят памятник великому французскому шансонье армянского происхождения Шарлю Азнавуру. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на “Московский комсомолец”, музыкальные композиции шансонье Шарля Азнавура, возможно, вскоре будут звучать из Московского международного дома музыки в Замоскворечье, в случае если памятник исполнителю появится во дворе учреждения. Пока власти города проводят опрос среди жителей, где лучше установить монумент музыканту: на Космодамианской набережной или в парке Зарядье.

Как рассказал президент Джавахской диаспоры в РФ Агаси Арабян, идею появления памятника в центре города одобрили в Мосгордуме. Но чтобы окончательно определиться с эскизом, необходимо выбрать из двух вариантов локации. Сам монумент будет выполнен из бронзы и сделан на деньги армянской общины.

“Если нам дадут место во дворе дома музыки, то мы рассматриваем идею включать каждый час или несколько раз в день на несколько минут произведения Азнавура, - комментирует Арабян. - Если же памятник разрешат поставить в Зарядье (что предпочтительнее), то он появится напротив входа в концертный зал. Азнавур всё детство провел в русской обстановке, его родители говорили по-русски и он очень любил приезжать в Москву. Этот монумент станет местом притяжения и символом российско-французской, российско-армянской и вообще многонациональной дружбы”.

Как отметил глава муниципального округа Тверской Яков Якубович, идея появления памятников деятелям музыки у концертного зала Зарядье уже не нова. Ранее на этот месте предлагалось установить фигуру Дмитрию Хворостовскому. Сейчас в совете депутатов района рассматривают идею об организации на этом месте аллеи композиторов и певцов.