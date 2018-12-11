Посол Армении вручил свои верительные грамоты королю Таиланда

Новоназначенный посол Армении в Таиланде Сергей Манасарян 10 декабря вручил свои верительные грамоты королю Таиланда Махе Вачиралонгкорну.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и общественной дипломатии МИД Армении, в течение следующих двух дней запланированы встречи с принцессой Таиланда, а также с представителями МИД.