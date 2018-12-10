Блок «Мой шаг» начинает выполнение предвыборных обещаний: Пашинян поздравил прошедшие в парламент политические силы

Блок «Мой шаг», победивший на внеочередных парламентских выборах, начинает выполнение обещаний, данных народу в предвыборный период. Как сообщает «Арменпресс», об этом в прямом эфире на своей странице в Facebook заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян.

«Вчерашние внеочередные парламентские выборы в Армении стали исключительной победой демократии и народной власти в Армении. Сегодня международные наблюдатели дали исключительную и беспрецедентно высокую оценку результатам наших выборов, по сути зафиксировав тот факт, что парламентские выборы были свободными, справедливыми, прозрачными и демократичными. Это беспрецедентное событие в истории Третьей республики. Это действительно самое важное достижение граждан Армении. Эти выборы были важными и исключительными с точки зрения регистрации результатов ненасильственной бархатной народной революции в апреле и мае. Я хочу поблагодарить всех граждан, которые дали нам вотум доверия на этих выборах и проголосовали за блок «Мой шаг». Этот вотум доверия очень обязывает, и мы понимаем, что пришло время работать днем и ночью и оправдать доверие людей. Нет сомнений в том, что мы полностью преданы этой миссии. В ближайшее время состоится формирование нового Национального Собрания, его органов и нового правительства и с огромным размахом начнем реализацию всех предвыборных проектов, которые мы разработали в ходе избирательной кампании», - сказал он.

Пашинян также поздравил две другие политические силы, которые прошли в парламент.

«Я также хочу поздравить партии «Процветающая Армения» и «Светлая Армения» с результатами, которые они зафиксировали на выборах. Я хотел бы поблагодарить все политические силы, которые активно участвовали в выборах в НС, и хочу заверить, что блок «Мой шаг» постарается представить интересы также тех граждан Армении, чьи предпочитаемые политические силы не преодолели барьер для того, чтобы оказаться в Национальном Собрании. Эти выборы должны стать новой возможностью для национального единства и консолидации. По сути, пришло время созидания, создания, время того, чтобы сделать Армению свободным и счастливым государством, дать новый импульс экономической революции, и я убежден, что вместе с Республикой Армения, Республикой Арцах, диаспорой и армянским народом в целом мы достигнем этих целей и осуществим наши национальные мечты. И в этом контексте очень важно, чтобы мы поддерживали и развивали демократию в Армении, сохраняли атмосферу дебатов, делились друг с другом своими мечтами», - сказал Никол Пашинян.

Исполняющий обязанности премьер-министра также поблагодарил граждан Армении, принявших участие в выборах.