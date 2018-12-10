Наблюдательская миссия СНГ считает ход выборов прозрачным и открытым

Внеочередные парламентские выборы 9 декабря 2018 года прошли в соответствии с Конституцией и Избирательным кодексом Армении. Как сообщает «Арменпресс», об этом, в ходе беседы с журналистами, подводя итоги выборов заявил руководитель наблюдательской миссии СНГ Виктор Гуминский.

“В результате долгосрочного и краткосрочного мониторингов, мы пришли к выводу, что внеочередные парламентские выборы 9 декабря 2018 года прошли в соответствии с Конституцией и Избирательным кодексом Армении. Голосование было открытым и прозрачным. Избирательные комиссии на всех уровнях обеспечили для избирателя условия для свободного волеизъявления”, - сказал Гуминский.

Он отметил, что наблюдательская миссия подтверждает заключение, основанное на внеочередных парламентских выборах 9 декабря 2018 года, что законодательство дает возможность для проведения свободных и демократических выборов.

Гуминский сказал, что не может не заметить также хорошую работу ЦИК. Он заметил, что за это короткое время ЦИК осуществил мероприятия по подготовке и проведению выборов. ЦИК также провел учебную переподготовку для специалистов.

Гуминский заметил, что нарушения также были, однако они не могли повлиять на результаты выборов. Он также отметил об эфирном времени, бесплатно предоставленном политическим силам Общественным радио и Общественным телевидением.

Как сообщалось ранее, согласно данным, представленным на официальном сайте ЦИК, лидирует возглавляемый и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном блок "Мой шаг", в пользу которого проголосовало 70,43% избирателей (884 456 человек). У ППА - 8,27% (103 824 избирателей), на третьем месте: " Просвещенная Армения" - 6,37% (80 024 избирателей). Бывшая правящая Республиканская партия Армении не смогла преодолеть 5%-ный барьер - в ее пользу проголосовало 4,7% избирателей (59 059 человек). Голоса избирателей между остальными участниками выборов распределились следующим образом: АРФ Дашнакцутюн – 3,89% (48 811), всеармянская партия "Сасна црер" – 1,82% (22 862), партия "Оринац Еркир" – 0,99% (12 389), блок партий "Мы" – 2% (25 174), партия "Христианско-народное возрождение" – 0,51% (6 456), партия "Национальный прогресс" – 0,33% (4122), социал-демократическая партия "Решение гражданина" – 0,68% (8530).По данным ЦИК, общее число избирателей Армении, включенных в регистр, составляет 2 592 481 человек. На выборах в Национальное Собрание Армении проголосовали 1 260 840 избирателей или 48,63% от общего электората. Для прохождения в парламент установлен барьер – 5% для партий и 7% для блоков. Согласно Избирательному кодексу, по результатам выборов в парламент проходят не менее трех политических сил вне зависимости от преодоления процентных барьеров, установленных для партий и блоков.