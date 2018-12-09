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За выборами в Армении наблюдают 17 813 местных и 505 международных наблюдателей


Во время внеочередных парламентских выборов в Армении наблюдательную миссию проводят 17 813 представителей местных неправительственных организаций, а также 505 наблюдателей от международных и иностранных организаций. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции в Центральной избирательной комиссии заявила глава отдела по внешним связям ЦИК Татев Геворгян.

“В ЦИК было аккредитовано 17813 наблюдателей от 22 местных неправительственных организаций, а также 505 наблюдателей из 8 международных организаций. В качестве посетителей за выборами наблюдают 77 посетителей”, - сказала Геворгян.

Полномочия наблюдателей прекращаются через 8 дней после объявления официальных результатов выборов, если они не были обжалованы в суде. Наблюдатели могут представить свои замечания в ЦИК посредством отчетов, которые будут размещены на сайте ЦИК.




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