По состоянию на 17:00 явка на выборах составила 39,54%

По состоянию на 17:00, из 2 миллионов 592 тысяч 479 избирателей, имеющих право участвовать в парламентских выборах в Армении, в голосовании приняли участие 1 миллион 25 тысяч 2 гражданина или 39,54 процента. Как передает Арменпресс, об этом сообщил секретарь ЦИК Армен Смбатян.

По состоянию на 17:00, 2 апреля 2017 года, в голосовании приняли участие 50,93% избирателей или 1 миллион 317 тысяч 936 избирателей.