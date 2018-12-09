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Левон Тер-Петросян проголосовал на внеочередных выборах в Национальное собрание Армении


Левон Тер-Петросян в Ереване проголосовал на внеочередных выборах в Национальное собрание Армении.

Как  передает Арменпресс, после  голосования  Левон Тер-Петросян отказался отвечать на вопросы  журналистов, объяснив  это тем, что это будет агитацией, а  свою оценку он даст после  окончания  голосования.

Только на  вопрос, нет ли у  него  озабоченности по арцахскому  вопросу, Левон Тер-Петросян ответил: «Найдется ли хоть один из всего армянского народа, у  которого бы  не  было озабоченности?»




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