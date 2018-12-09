Левон Тер-Петросян проголосовал на внеочередных выборах в Национальное собрание Армении

Левон Тер-Петросян в Ереване проголосовал на внеочередных выборах в Национальное собрание Армении.

Как передает Арменпресс, после голосования Левон Тер-Петросян отказался отвечать на вопросы журналистов, объяснив это тем, что это будет агитацией, а свою оценку он даст после окончания голосования.

Только на вопрос, нет ли у него озабоченности по арцахскому вопросу, Левон Тер-Петросян ответил: «Найдется ли хоть один из всего армянского народа, у которого бы не было озабоченности?»