Не пропадет ни один бюллетень — Никол Пашинян призывает активнее участвовать в голосовании

Исполняющий обязанности премьер-министра РА Никол Пашинян, возглавляющий список блока «Мой шаг», в эфире Facebook призвал граждан, имеющих право голоса, активнее участвовать в голосовании.

«По сравнению с данными на 11:00во время предыдущих выборов-2017, сегодня явка довольно низкая. Объяснение этому, конечно есть: на прошлых выборах «газели» и автобусы снимались с рейсов и на них развозили избирателей по участкам. Разумеется, сегодня такого нет и быть не может. Я призываю быть активнее, пойти на участки, подчеркнуть важность участия. Надеюсь, те, кто находится в Армении, пойдут на участки и сделают свой выбор и поспособствуют становлению свободных, демократических выборов», - как передает Арменпресс, отметил Пашинян.

Он подчеркнул, что в одном не может быть сомнений: результаты выборов будут формироваться на основе голосования, не пропадет ни один бюллетень.

«Если будет даже попытка подобного, то она строжайше будет пресечена. Еще раз призыва.граждан пойти на избирательные участки. Вы должны проголосовать до 20:00 часов. Надеюсь, не будете сидеть дома, хоть погода и не очень благоприятствующая. В любом случае, все условия созданы, чтобы состоялись свободные демократические выборы. Реализуйте свою власть, ибо власть принадлежит народу», - сказал Никол Пашинян.