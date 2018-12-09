По состоянию на 11:00 в голосовании приняли участие 7,76% избирателей

Сегодня, 9 декабря, по состоянию на 11:00 по местному времени из 2, 592 479 имеющих право голоса граждан в голосовании на внеочередных выборах в Национальное Собрание Армении приняли участие 201. 250 избирателей или 7,76% от их общего числа.

Как передает «Арменпресс», об этом в ЦИК Армении сообщила заместитель председателя ЦИК РА Лаура Галстян.

Напомним, что по состоянию на 11:00 на прошлых парламентских выборах приняли участие 344. 717 или 13,32% граждан РА.

По данным ЦИК, число граждан Армении, имеющих право на участие в голосовании, составляет 2 592 479 человек.

"В четырех избирательных округах в Ереване проголосовало: на первом 8,01% избирателей (16 088 избирателей), на втором – 7,59% (16 209), на третьем – 8,56% (19 278) и на четвертом – 7,24% (15 219)", - сказала Галстян журналистам.

По данным ЦИК, в Араратской области проголосовало 7,96% избирателей (17 586), в Армавирской – 6,42% (15 049), Арагацотнской – 8,30% (9 771), Гегаркуникской – 7,82% (14 950), Лорийской – 7,61% (18 063), Котайкской – 7,62% (18 285), Ширакской – 5,94% (13 656), Вайоцдзорской и Сюникской – 10,19% (16 483) и Тавушской – 9,76% (10 613).

На внеочередных парламентских выборах в Армении стартовало голосование. Как передает «Арменпресс», по положению на 08:00 9-го декабря открылись все 2010 избирательных участков в 13 избирательных округах.

Глосование завершится в 20:00, после чего начнется подсчет голосов.

За места в парламенте борются 11 политических сил: 2 блока и 9 партий. Это блок «Мой шаг» и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна, правившая до мая этого года Республиканская партия Армении, партии «Процветающая Армения», «Светлая Армения», «Сасна црер», АРФ Дашнакцутюн, «Оринац еркир», «Решение гражданина», «Национальный прогресс», «Христианско-народное возрождение» и блок «Мы». Для прохождения в парламент политическим партиям необходимо преодолеть 5% барьер, а блокам – 7%. Если необходимый барьер преодолеют только две политические силы, то занявший третье место электоральный конкурент вне зависимости от результата также получит мандаты, поскольку Конституция гарантирует присутствие в представительном органе минимум трех партий или блоков.

Парламент избирается сроком на 5 лет. В Национальное Собрание будет избран минимум 101 депутат, еще 4 места по специальной квоте выделены представителям четырех крупных национальных меньшинств – езидам, русским, ассирийцам и курдам. Если какая-то сила получит 2/3 депутатских мандатов, то число депутатов будет увеличиваться, пока оппозиция не станет располагать 1/3 кресел. В стране давно нет минимального порога явки избирателей на парламентских выборах, то есть они будут объявлены состоявшимися при любой активности.

По данным полиции на 8 декабря текущего года, общее число избирателей Армении, включенных в регистр, составляет 2 573 779.

По данным ЦИК, на 1500 избирательных участках установлены видеокамеры, которые позволят следить за ходом голосования и последующим подсчетом голосов в режиме реального времени.



За выборами будут следить более 17 тысяч местных наблюдателей из 22 общественных организаций, а также зарубежные наблюдатели, представляющие восемь общественных организаций - Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ/ОБСЕ), Парламентскую Ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), Содружество независимых государств (СНГ), Межпарламентскую Ассамблею СНГ (МПА СНГ), Парламентскую Ассамблею ОБСЕ (ПА ОБСЕ), Европейский парламент, "Содействие инициативам свободы и демократии" (SILBA) и "Европейская сеть организаций по наблюдение за выборами" (ENEMO).

В течение всего периода голосования ЦИК, Генпрокуратура, Полиция, и офис Омбудсмена будут периодически представлять текущую информацию о возможных нарушениях, поступающих жалобах и заявлениях, публикациях в СМИ и проводимых на их основании расследованиях.На выборах зарегистрированы около 70-ти местных и 32 зарубежных СМИ.На сайте ЦИК размещена ссылка на «Прямая трансляция с избирательных участков» , по которой можно в он-лайн режиме наблюдать за ходом выборов на 1500 избирательных участках.