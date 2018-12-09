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Нарек Саргсян пока не экстрадирован


Нарек Саргсян пока не доставлен в Армению. Как передает «Арменпресс», об этом заявил в беседе с журналистами начальник  полиции Армении Валерий Осипян после голосования на досрочных парламентских выборах.

Племянник бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, Нарек Саргсян  находится в Праге. Генпрокуратура занимается сбором документов для его экстрадиции. 

Правоохранительные органы Армении, в том числе и национальное бюро Интерпола, в сотрудничестве с зарубежными коллегами нашли в Праге объявленного в розыск племянника Сержа Саргсяна. Сын Александра Саргсяна Нарек, который был объявлен в розыск еще в июне этого года, в момент задержания имел при себе паспорт гражданина Гватемалы на имя Франклина Гонсалеса.

Сын Александра Саргсяна Нарек, который был объявлен в розыск еще в июне этого года, в момент задержания имел при себе паспорт гражданина Гватемалы на имя Франклина Гонсалеса.

Информация о выявлении Нарека Саргсяна была передана в Генпрокуратуру с целью организации экстрадиции.

В конце июня в Армении было возбуждено уголовное дело по факту приобретения, хранения, реализации и транспортировке оружия, боеприпасов, взрывчатых, а также наркотических веществ. В рамках дела Нарек Саргсян был объявлен в розыск.


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