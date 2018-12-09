Зограб Мнацаканян принял членов наблюдательской миссии Европарламента

И.о. министра ИД Армении Зограб Мнацаканян принял 8-го декабря членов наблюдательской миссии Европарламента, во главе с вице-председателем Европарламента Хейди Гаутала, прибывших в Армению для осуществления наблюдения на внеочередных парламентских выборах 9-го декабря. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении.

И.о. министра ИД Армении Зограб Мнацаканян представил внутриполитические развития в Армении и важность внеочередных парламентских выборов 9-го декабря – как проявления воли народа.

По просьбе гостей, Зограб Мнацаканян представил приоритеты внешней политики Армении.

Зограб Мнацаканян и члены делегации обменялись мыслями о повестке отношений Армении с ЕС, а также о ситуации в регионе и о ряде международных вопросов.

Зограб Мнацаканян представил позицию Армении в вопросе разрешения карабахского конфликта исключительно мирным путем.

На внеочередных парламентских выборах в Армении стартовало голосование. Как передает «Арменпресс», по положению на 08:00 9-го декабря открылись все 2010 избирательных участков в 13 избирательных округах.

Глосование завершится в 20:00, после чего начнется подсчет голосов.

За места в парламенте борются 11 политических сил: 2 блока и 9 партий. Это блок «Мой шаг» и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна, правившая до мая этого года Республиканская партия Армении, партии «Процветающая Армения», «Светлая Армения», «Сасна црер», АРФ Дашнакцутюн, «Оринац еркир», «Решение гражданина», «Национальный прогресс», «Христианско-народное возрождение» и блок «Мы». Для прохождения в парламент политическим партиям необходимо преодолеть 5% барьер, а блокам – 7%. Если необходимый барьер преодолеют только две политические силы, то занявший третье место электоральный конкурент вне зависимости от результата также получит мандаты, поскольку Конституция гарантирует присутствие в представительном органе минимум трех партий или блоков.

Парламент избирается сроком на 5 лет. В Национальное Собрание будет избран минимум 101 депутат, еще 4 места по специальной квоте выделены представителям четырех крупных национальных меньшинств – езидам, русским, ассирийцам и курдам. Если какая-то сила получит 2/3 депутатских мандатов, то число депутатов будет увеличиваться, пока оппозиция не станет располагать 1/3 кресел. В стране давно нет минимального порога явки избирателей на парламентских выборах, то есть они будут объявлены состоявшимися при любой активности.

По данным полиции на 8 декабря текущего года, общее число избирателей Армении, включенных в регистр, составляет 2 573 779.

По данным ЦИК, на 1500 избирательных участках установлены видеокамеры, которые позволят следить за ходом голосования и последующим подсчетом голосов в режиме реального времени.



За выборами будут следить более 17 тысяч местных наблюдателей из 22 общественных организаций, а также зарубежные наблюдатели, представляющие восемь общественных организаций - Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ/ОБСЕ), Парламентскую Ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), Содружество независимых государств (СНГ), Межпарламентскую Ассамблею СНГ (МПА СНГ), Парламентскую Ассамблею ОБСЕ (ПА ОБСЕ), Европейский парламент, "Содействие инициативам свободы и демократии" (SILBA) и "Европейская сеть организаций по наблюдение за выборами" (ENEMO).

В течение всего периода голосования ЦИК, Генпрокуратура, Полиция, и офис Омбудсмена будут периодически представлять текущую информацию о возможных нарушениях, поступающих жалобах и заявлениях, публикациях в СМИ и проводимых на их основании расследованиях.На выборах зарегистрированы около 70-ти местных и 32 зарубежных СМИ.На сайте ЦИК размещена ссылка на «Прямая трансляция с избирательных участков» , по которой можно в он-лайн режиме наблюдать за ходом выборов на 1500 избирательных участках.