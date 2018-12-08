По состоянию на предшествующий выборам день, в Армении правом участия во внеочередных парламентских выборах обладают 2 млн 573 тысяч 779 человек.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции РА, по местонахождению избирателей и по местонахождению избирательных участков, число членов избирательных комиссий —12.549, число избирателей, не находящихся на учете в Армении —206, число сотрудников полиции, командируемых на и/участки —480, число избирателей, находящихся на стационарном лечении в медучреждениях — 844.

Во исполнение ч.7 ст.8 ИК РА, во время выборов в НС РА – накануне голосования, полномочный орган публикует общее число избирателей, включенных в избирательный регистр РА, число избирателей, не находящихся на учете в Армении, число сотрудников полиции, командируемых на и/участки, число избирателей, находящихся на стационарном лечении в медучреждениях.