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В Армении правом участия во внеочередных парламентских выборах обладают 2 млн 573 тысяч 779 человек


По состоянию на предшествующий  выборам день, в Армении правом участия  во внеочередных парламентских выборах обладают 2 млн 573 тысяч 779  человек.

Как  сообщили Арменпресс в пресс-службе  полиции РА, по местонахождению избирателей и по местонахождению избирательных участков, число членов избирательных комиссий  —12.549, число избирателей, не  находящихся на  учете  в  Армении —206,  число сотрудников полиции, командируемых на и/участки —480, число избирателей, находящихся на  стационарном лечении в  медучреждениях — 844.  

Во исполнение ч.7 ст.8 ИК РА, во время выборов в НС РА – накануне голосования, полномочный орган публикует общее число избирателей, включенных в избирательный  регистр РА,  число избирателей, не  находящихся на  учете  в  Армении, число сотрудников полиции, командируемых на и/участки, число избирателей, находящихся на  стационарном лечении в  медучреждениях.

 




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