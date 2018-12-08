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Армен Саркисян принял делегацию наблюдательской миссии Евросоюза


Президент Армении Армен Саркисян принял делегацию  наблюдательской миссии Евросоюза во главе с ХейдиХаутала, прибывшей  в  Армению для  исполнения  своей  миссии во время предстоящих  9 декабря внеочередных парламентских выборов. 

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА, собеседники говорили о взаимоотношениях Армении и Евросоюза, отметили  важность скорейшей  ратификации Соглашения  о всеобъемлющего и расширенного партнерства с целью сделать отношения  РА-ЕС более эффективными и практическими.

Подчеркнув решающее значение  проведения  свободных и справедливых выборов для  будущего и прогресса Армении, президент Саркисян отметил  важность формирования  в нашей  стране культуры и традиций  парламентской  демократии, становления  сильных и жизнеспособных демократических институтов, устойчивого гражданского общества.




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