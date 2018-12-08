Президент Армении Армен Саркисян принял делегацию наблюдательской миссии Евросоюза во главе с ХейдиХаутала, прибывшей в Армению для исполнения своей миссии во время предстоящих 9 декабря внеочередных парламентских выборов.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, собеседники говорили о взаимоотношениях Армении и Евросоюза, отметили важность скорейшей ратификации Соглашения о всеобъемлющего и расширенного партнерства с целью сделать отношения РА-ЕС более эффективными и практическими.

Подчеркнув решающее значение проведения свободных и справедливых выборов для будущего и прогресса Армении, президент Саркисян отметил важность формирования в нашей стране культуры и традиций парламентской демократии, становления сильных и жизнеспособных демократических институтов, устойчивого гражданского общества.