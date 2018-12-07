Роберт Кочарян решил лично явиться в УИУ «Ереван-Кентрон» СНБ Армении

Второй президент Армении Роберт Кочарян, не дожидаясь, пока суд направит решение следователю, решил лично в УИУ «Ереван-Кентрон» СНБ Армении. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал адвокат Роберта Кочаряна Айк Алумян. По его словам, Кочарян в настоящий момент находится там и ждет, пока следователь примет соответствующее решение.

«Вот почему господина Кочаряна здесь нет. Если бы он был свободен и самостоятельно принимал решение, я не знаю, пришел бы он сюда или нет, я не могу этого сказать», - сказал Алумян.

Апелляционный суд постановил оставить решение суда первой инстанции без изменений в меру пресечения в отношении второго президента Роберта Кочаряна. Ранее суд первой инстанции постановил, что Роберт Кочарян должен быть арестован.