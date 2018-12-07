Время в Ереване: 11:07:36,   7 Декабрь

Минобороны и Федерация практической стрельбы организуют всеармянский снайперский турнир


Впервые  в  Армении Минобороны  и Федерация  практической  стрельбы 24-29 декабря организуют всеармянский  снайперский  турнир

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ   Минобороны  Армении.

В напряженной  и бескомпромиссной борьбе померятся силами лучшие  снайперы  Армении и Арцаха. Победителей  ждут награды.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации