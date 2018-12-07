Минобороны и Федерация практической стрельбы организуют всеармянский снайперский турнир
Впервые в Армении Минобороны и Федерация практической стрельбы 24-29 декабря организуют всеармянский снайперский турнир
Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Минобороны Армении.
В напряженной и бескомпромиссной борьбе померятся силами лучшие снайперы Армении и Арцаха. Победителей ждут награды.
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