Минобороны и Федерация практической стрельбы организуют всеармянский снайперский турнир

Впервые в Армении Минобороны и Федерация практической стрельбы 24-29 декабря организуют всеармянский снайперский турнир

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Минобороны Армении.

В напряженной и бескомпромиссной борьбе померятся силами лучшие снайперы Армении и Арцаха. Победителей ждут награды.