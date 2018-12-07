Армен Саркисян сделал запись в Книге скорби посольства США в РА по случаю смерти Джорджа Буша-старшего

Президент Армении Армен Саркисян вместе с супругой Нуне Саркисян сегодня посетил посольство США в РА, чтобы выразить соболезнование в связи с кончиной сделал запись в Книге скорби по случаю смерти 41-го президента США Джорджа Герберта Уокера Буша.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА,Армен Саркисян сделал запись в Книге скорби по случаю смерти 41-го президента США Джорджа Буша-старшего.

В частности, президент РА написал: «Мир потерял великого лидера. С нами останутся теплые воспоминания о прекрасном человеке, великом американце и мудром политическом деятеле, который сделал мир лучше – уничтожив препятствия и стены и установив доверие. Я никогда не забуду наши встречи».