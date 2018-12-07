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Армен Саркисян сделал запись в Книге скорби посольства США в РА по случаю смерти Джорджа Буша-старшего


Президент Армении Армен Саркисян вместе  с супругой  Нуне Саркисян сегодня посетил  посольство США в РА, чтобы  выразить соболезнование в связи с кончиной    сделал запись в Книге скорби по случаю смерти  41-го президента  США Джорджа Герберта  Уокера Буша.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА,Армен Саркисян  сделал запись в Книге скорби по случаю смерти  41-го президента  США Джорджа Буша-старшего.

В частности, президент РА  написал: «Мир потерял великого лидера. С нами останутся теплые  воспоминания о прекрасном человеке, великом американце и мудром политическом  деятеле, который  сделал мир лучше – уничтожив  препятствия  и стены и установив доверие. Я никогда не  забуду наши встречи».

 




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